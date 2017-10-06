В Свердловской области решили обеспечить жителей теплом через майнинг биткоинов

Мэр города Сысерти в Свердловской области Дмитрий Нисковских предложил привлекать в город инвесторов через майнинг криптовалют. Таким образом он также надеется модернизировать систему теплоснабжения. Об этом говорится в авторской колонке градоначальника, опубликованной на сайте 66.ru.

В тексте Нисковских предлагает частным инвесторам построить по всей Сысерти небольшие когенерационные станции, которые будут снабжать жителей теплом и энергией. Таким образом, с одной стороны, они могут поставлять электроэнергию в оптовую сеть, с другой — использовать станции как дешевый источник энергии, например для питания майнинговых ферм.

«Традиционно большие объемы нужны для обеспечения работы вычислительных мощностей, майнинга криптовалюты. Это могут быть любые структуры, которые ориентируются на IT, может быть, какие-то дата-центры, компании, которые работают с массивом данных», — предположил мэр.

По словам Нисковских, благодаря когенерации городские власти надеются обеспечить население горячей водой летом.

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В конце августа другой чиновник — полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев — предлагал использовать профицит электроэнергии в регионе для майнинга биткоинов. До этого советник президента по развитию интернета Герман Клименко сообщал о создании Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК), которая должна объединить «участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах».

Сейчас оборот криптовалют в стране никак не регулируется. В Минэкономразвития собираются проработать идею крипторубля совместно с Центробанком и Минфином.