Сечин назвал преувеличенными слухи о смерти нефти

Нефть останется основой мировой энергетики еще 20-30 лет. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне, передает ТАСС.

«Смею вас заверить, что слухи о смерти нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед», — сказал он.

По мнению главы «Роснефти», снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа. «Некоторое снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа и удлинением производной нефтепродуктовой цепочки, прежде всего, за счет нефтехимического производства; снижение доли угля будет компенсировано ростом доли более экологичных источников энергии, в том числе газогенерации и, видимо, атомной энергии», — сказал он.

Сечин отметил, что рынку удалось нивелировать волатильность цен за счет ограничения производства нефти некоторыми странами и сильного роста спроса на нефть. Однако это равновесие пока хрупкое и неустойчивое, считает он. Добыча сланцевой нефти в США, где много пробуренных, но не законченных скважин, при соответствующем уровне цен может в 2018 году способствовать значительному приросту добычи, и вновь дестабилизировать рынок, полагает глава «Роснефти». «Поэтому я думаю, нам не стоит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен», — приводят его слова РИА Новости.

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Он также отметил, что Россия убеждена в устойчивости роста спроса на углеводороды, который обуславливают рост экономики и уровня жизни. Ожидаемые темпы мирового экономического роста, особенно в развивающихся странах, в ближайшее десятилетие потребуют дальнейшего увеличения предложения жидких углеводородов на 0,7-0,8 миллиона баррелей в сутки ежегодно.

Ранее в октябре Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) обратилась к сланцевым нефтедобывающим компаниям из США с призывом снизить добычу нефти. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо отмечал, что это необходимо для стабилизации рынка.