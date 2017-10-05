Финансы
 
Последние новости
Боевики «Джабхат ан-Нусры» опровергли ранение своего главаря
Каррера объяснил все неудачи «Спартака»
Россияне назвали любимым учителем лысого из Brazzers
Google представила «убийцу» iPhone
Рэп-баттл Гуфа и Птахи официально анонсирован
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Уралец получил по голове топором из студии Артемия Лебедева за яркую шапку
Популярные новости
Google представила «убийцу» iPhone
Россияне назвали любимым учителем лысого из Brazzers
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Уралец получил по голове топором из студии Артемия Лебедева за яркую шапку
Москвичей возмутила излишняя сексуальность столичного депутата
Каррера объяснил все неудачи «Спартака»
Назван главный способ уберечься от рака

Воля короля

Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hasan Jamali / AP

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд прибыл с визитом в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров может стать соглашение по нефтедобыче, истекающее в марте: продлевать его или нет. Пока есть серьезные основания полагать, что эффект от ограничения добычи оказался слабым — фундаментальные факторы, влияющие на цены, практически не поменялись. И вместе с тем есть риск, что снятие квот приведет к дальнейшему падению цен, в чем сейчас не заинтересован никто.

Первое соглашение между основными игроками мирового нефтяного рынка, заключенное в декабре 2016 года, было принято с аплодисментами. Большинство стран-нефтедобытчиков, особенно те, кто не обладал финансовой подушкой безопасности, вздохнули с облегчением. История последних 20 лет показала, что даже в рамках ОПЕК достичь договоренности по такому тонкому вопросу, как квоты на добычу, практически нереально, поскольку каждый стремился обогатиться за счет конкурента. Формально могли приниматься какие угодно квоты, в реальности они постоянно нарушались. В последние пять лет снижать квоты вообще перестали.

В этих условиях соглашение конца 2016 года выглядело настоящим чудом, так как приостанавливало обычную игру под названием «умри ты сегодня, а я завтра». Дополнительное удивление вызывал тот факт, что некоторые страны, не входящие в ОПЕК (в частности, Россия и Казахстан) также присоединились к договоренностям, хотя в силу наличия частных игроков на их рынке точно выполнять соглашения им труднее, чем для игроков с полностью подконтрольным нефтяным госсектором (к коим относятся практически все входящие в ОПЕК государства). До последнего момента в успех мероприятия не верил никто.

Нефтедобывающие державы вынудила зашевелиться ситуация на рынке сланцевой нефти в США. Первоначально предполагалось, что падение цен ниже 60-70 долларов обанкротит большинство производителей и резко сократит американскую добычу. На это рассчитывали, в частности, саудовцы, объявив ценовую войну в 2014 году. Их ожидания не оправдались — точнее, оправдались не полностью. Для американских нефтяников действительно настали трудные времена, но они выжили, безжалостно сокращая издержки и закрывая малорентабельные вышки. По итогам двух лет выяснилось, что цена на нефть сланцевиков США более или менее устраивает: о расширении бизнеса в таких условиях говорить не приходится, но жить в принципе можно. Более того, даже при меньших ценах можно выживать, по крайней мере некоторое время.

В общем, американцы разоряться отказались, и необходимость что-то делать стала очевидной для всех. Тем не менее гладкость, с которой, во-первых, соглашение было достигнуто, а во-вторых, выполнялось, оказалась довольно неожиданной.

Хотя заметного улучшения ситуации на рынке в первые полгода не произошло, в июне договоренности были продлены, причем сразу на девять месяцев. С тех пор прошло всего три месяца, однако вопрос о новой пролонгации уже стал актуальным — по крайней мере, это точно будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана в Москве. Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками соглашения (около 25 процентов мировой нефтедобычи на двоих и около половины всех подлежащих ограничениям мощностей), поэтому именно их позиция имеет решающую силу в переговорном процессе.

Из Москвы пока поступают противоречивые сигналы о перспективах продления договоренностей. Так, 3 октября министр энергетики Александр Новак похвалился тем, что сделка по ограничению добычи принесла России около триллиона рублей — причем выиграл и бюджет страны, и нефтяные компании. Однако месяц назад он говорил, что соглашения, быть может, и неплохи, только пролонгировать их не надо, поскольку нефтяной рынок и так пришел в равновесие около отметки в 50 долларов за баррель.

Тогда же «Ведомости» писали, что российские нефтяные корпорации вовсю инвестируют в разработку новых месторождений и находятся в «низком старте» — в ожидании снятия ограничений. Прогнозы о том, что нефтедобыча в России будет сокращаться по естественным причинам, не сбываются — во всяком случае, пока. Компании готовы к наращиванию добычи и будут старательно лоббировать выход России из договоренностей.

Владимир Путин, в свою очередь, считает, что продлить соглашения можно, но конкретное решение нужно принимать ближе к делу. Одним словом, Россия не определилась, а без ее участия любые договоренности особого смысла не имеют (не в последнюю очередь потому, что присутствие такого крупного игрока со стороны оказывает дисциплинирующее воздействие на добывающие державы ОПЕК).

Вопрос спасли ли декабрьские соглашения мировой нефтяной рынок не имеет однозначного ответа. Ключевым фактором, который позволяет это оценивать, является объем промышленных запасов. Именно тотальное затоваривание подземных хранилищ и танкеров стало непосредственным спусковым крючком для обвала цен в 2014 году, оно же не позволило им вырасти после заметного сокращения добычи в США.

Главным потребителем нефти в мире были и остаются США, так что наиболее внимательно следят именно за показателями резервов в этой стране. Здесь отрицательная (но положительная для нефтяного рынка) динамика налицо: с февраля по июль, когда американский автосезон выходит на максимум расхода топлива, запасы рухнули на 21 миллион баррелей. Это произошло впервые с начала XXI века, обычно в этот период года резервы хранилищ растут на 54 миллиона баррелей.

Успех оказался локальным. В других странах коммерческие запасы либо сокращаются куда более скромными темпами, либо растут. Во многом картину исказило разрешение на экспорт нефти из США, принятое в прошлом году, что, правда, не отразилось на США, которые так и остались чистым импортером черного золота. Некоторые компании воспользовались разрешением на экспорт нефти, однако статистика доказывает, что это незначительные объемы.

В то же время мировые запасы прекратили расти и более или менее стабилизировались. «Если в июне прошлого года коммерческие еще росли и составляли 3,093 миллиарда баррелей, то в июне текущего года они составляли 3,033 миллиарда баррелей и имели тенденцию к небольшому снижению», — объяснил в интервью «Ленте.ру» аналитик «Финам» Алексей Калачев.

По его словам, сокращение предложения помогло сбалансировать замедление роста спроса. В итоге цены в 2017 году были приятнее для нефтедобытчиков, чем год назад. «Если в первом полугодии 2016 года по марке Brent средняя цена нефти составляла 39,7 доллара за баррель, то в первом полугодии 2017 года она составляла 51,8 доллара за баррель (цены на нефть российской марки Urals были на 1-1,5 доллара ниже)», — добавил Калачев.

Патовая ситуация

На момент соглашения многие участники рынка находились не в лучшем финансовом положении. С другой стороны, квоты были установлены вполне разумные. Члены ОПЕК (за малым исключением) приняли на себя более жесткие обязательства по сокращению добычи; примкнувшие страны, включая Россию, помягче; Ирану, Ливии и Нигерии было позволено и вовсе нарастить добычу. Это и обеспечило успех договоренностей на первом этапе.

Сейчас ситуация меняется. Нефтедобывающие страны не столько партнеры, сколько конкуренты на рынке. «Никто не заинтересован в том, чтобы уступать свою долю кому бы то ни было, тем более странам, не участвующим в соглашении о сокращении. К настоящему моменту сложилась позиционно сложная ситуация: бесконечное продление ограничений хотя и поддерживает цены на рынке, создает преимущества для производителей, не соблюдающих ограничения. Рост добычи в третьих странах во многом сводит эффект от квот ОПЕК+ на нет, и они начинают тяготиться ими. Похоже, все потихоньку начинают наращивать добычу», — пояснил Калачев.

С другой стороны, грубое прекращение соглашений может ударить по рынку в краткосрочной перспективе, приведя к большей волатильности из-за страхов и опасений. Одновременно оно не очень выгодно некоторым игрокам по тактическим соображениям. Глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family Office Станислав Вернер отмечает, что Саудовская Аравия заинтересована в успешном проведении IPO государственной компании Saudi Aramco во втором и третьем кварталах 2018 года, и падение цен на нефть ей ни к чему.

Для России, по оценке ведущего аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, цена нефти более важна, чем уровень ее добычи (хотя отдельные компании могут считать иначе). «В будущий бюджет заложены цены в 42,4 доллара за баррель, сохранение их выше 50 долларов позволяет иметь "подушку безопасности" для пополнения резервов, сокращения дефицита бюджета и обеспечения его расходов», — объяснил он.

Таким образом, складывается ситуация, когда соглашение об ограничении нефтедобычи особой помощи рынку не оказывает, но ликвидирует риски, которые могут возникнуть в его отсутствие. В любом случае долгосрочные перспективы нефтяных цен больше зависят от состояния мировой экономики и, соответственно, спроса на топливо, чем от той или иной формы картельных соглашений. Скорее всего, большинство участников сделки будет присматриваться именно к этим индикаторам, прежде чем принять окончательное решение о продлении соглашения.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия получила триллион рублей от глобального сокращения нефтедобычи
Доходы ОПЕК от экспорта нефти упали до минимума с 2005 года
Россия получит 1,5 триллиона рублей от соглашения с ОПЕК
Другие материалы рубрики
Финансы00:04 4 октября
Майк Новограц

Супер Майк

Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
20:56 2 октября

Россия заняла третье место среди стран-инвесторов в Украину

20:33 4 октября

Замглавы Минэнерго России избран генсеком «газовой ОПЕК»

19:25 4 октября

Банк России уверовал в блокчейн

Финансы00:0115 сентября

Жить будем

Россияне обнищают, зато не умрут с голода
19:5527 сентября

Промсвязьбанк расширил предложения факторинга в регионах

18:41 4 октября

«Газпром» объяснил попытки ЕС помешать прокладке «Северного потока-2»

17:32 4 октября

McDonald's перейдет на российский бекон

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
17:1427 сентября

Интерактивный проект ПФР рассказал школьникам о пенсии

16:48 4 октября

Росстат сообщил о нулевой инфляции четвертую неделю подряд

16:00 4 октября

Президент России объяснил разрыв между богатыми и бедными

Россия
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
Жители иркутского села сняли самый нелепый пешеходный переход в России
Организаторы ВФМС 2017 раскрыли детали и секреты фестивальной программы
На митинге памяти жертв октября 1993 года потребовали закрыть Ельцин-центр
Двухлетний ребенок задолжал пермскому фонду капремонта 10 тысяч рублей
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
У подозреваемого в убийстве журналистки обнаружили видео с расправами
Бразильянка сняла на видео собственное убийство
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Закон о «реинтеграции» Донбасса объяснили желанием Киева вести войну в регионе
Киев объявил заместителей Шойгу и замглавкома ВМФ России в розыск
В Раде рассказали о снятой перед пожаром на складах боеприпасов в Виннице охране
Киев увидел в надписи «Убирайтесь вон» на консульстве в Польше происки России
Закон о «реинтеграции» Донбасса отдаст регион под контроль украинской армии
В Раду внесен закон о «российской оккупации» Донбасса
Все материалы
Финансы
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Замглавы Минэнерго России избран генсеком «газовой ОПЕК»
Банк России уверовал в блокчейн
«Газпром» объяснил попытки ЕС помешать прокладке «Северного потока-2»
McDonald's перейдет на российский бекон
Росстат сообщил о нулевой инфляции четвертую неделю подряд
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Игорь Подстрешный«Бизнес не затевается ради денег»
Основатель сети Burger Heroes — о секретах успешного фастфуда
Мелкий шрифт в законе
Почему суд между Сбербанком и «Транснефтью» имеет значение не только для госкорпораций
«ЕвроХим» увеличит поставки минеральных удобрений в Ставропольский край
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
«Аэрофлот» возобновит финансирование «ВИМ-Авиа»
Ткачев рассказал о сроках появления российского пармезана
Все материалы
Силовые структуры
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
Пара напала с электрошокером на проституток в Москве
У московского пенсионера украли китайскую вазу за шесть миллионов рублей
Принесшего патроны в отделение фонда «Подари жизнь» мужчину задержали в Москве
Житель Кузбасса облил ацетоном и поджег бывшего сожителя матери
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05» перед стартом. Байконур, 2017 г.«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»
Почему Россия превратилась в космического аутсайдера
Тупорылая акула проглотила камеру
Могилу Санта-Клауса нашли в Турции
У «Фукусимы» нашли неожиданный источник радиации
Раскрыта польза черного чая
Все материалы
Спорт
Линдси ВоннГендер не вопрос
Зачем женщины рвутся в мужской спорт
Кинувший в Алекса Фергюсона пиццу футболист спустя 13 лет признался в содеянном
Умерла призер Олимпиады в составе сборной СССР по волейболу
Выступивший за независимость Каталонии Пике прокомментировал конфликт с Рамосом
Сербский защитник «Зенита» назвал неразрешимую проблему России
Фурсенко высказался после критики от Путина
Обладатель Кубка Стэнли в самолете пригрозил убить стюарда и потребовал кокаин
Все материалы
Культура
Дай пятюню
Почему Россия рискует лишиться умного кино
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации нового «Терминатора»
Актриса из «Девчат» сфотографировалась в купальнике в 81 год
Умершего музыканта Рому Англичанина в клипе ЛСП сыграл блогер Ларин
Вышел трейлер российской комедии с целующимися в бассейне девушками
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Сэм ХайдПострел везде поспел
Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз
Раскрыты подробности крупнейшей хакерской атаки на электронную почту
Названа причина смерти основателя Playboy
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Американский дизайнер выпустил на подиум единорога с пушистым хвостом
Созданы угги для любителей роскоши
Джорджо Армани напомнил о Москве цветом русской розы
Puma бесплатно научит россиян балету
Швейцарские часовщики вдохновились комбинезоном Антуана де Сент-Экзюпери
Бабушкам рекомендовали люксовую авоську за 190 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Названы самые путешествующие нации мира
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Все материалы
Из жизни
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Семья нудистов посетила семь стран без одежды
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Цирковые еноты оправились после кутежа с коньяком и пивом
Все материалы
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Гонки на ведрах
Фотографии с заключительного этапа Moscow Classic Grand Prix
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
Семейное пространство
Три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России
В мировом рейтинге качества автомобильных дорог Россию обошла Монголия
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
Dyson пообещал сделать свои электромобили самыми дальнобойными
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы