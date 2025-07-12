Житель Шебекино погиб в результате прилета снаряда ВСУ в частный дом

Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина», — говорится в публикации. Гладков рассказал, что пострадавшего мужчину достали из-под завалов и транспортировали в больницу. Врачи до последнего пытались его спасти, но безуспешно. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, сообщил глава региона, один дом получил значительные разрушения, перебита газовая труба. В четырех частных домах оказались выбиты окна, посечены кровли и заборы. Повреждения получили три автомобиля.

Ранее Гладков показал кадры удара ВСУ по «Белгород Арене». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту атаку, заявила, что власти Украины ведут борьбу с мирным населением, включая детей. Она добавила, что украинские власти решили аккумулировать худшие практики — «от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».