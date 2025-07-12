Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 12 июля 2025Россия

Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

Житель Шебекино погиб в результате прилета снаряда ВСУ в частный дом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина», — говорится в публикации. Гладков рассказал, что пострадавшего мужчину достали из-под завалов и транспортировали в больницу. Врачи до последнего пытались его спасти, но безуспешно. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, сообщил глава региона, один дом получил значительные разрушения, перебита газовая труба. В четырех частных домах оказались выбиты окна, посечены кровли и заборы. Повреждения получили три автомобиля.

Ранее Гладков показал кадры удара ВСУ по «Белгород Арене». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту атаку, заявила, что власти Украины ведут борьбу с мирным населением, включая детей. Она добавила, что украинские власти решили аккумулировать худшие практики — «от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров встретился с Ким Чен Ыном на роскошной яхте. Он передал лидеру КНДР «горячие приветы» от Путина и пошутил про курение

    Пригожин пообещал никогда не предавать Путина

    Поступающих в вузы предупредили о новой схеме мошенничества

    Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

    Украинских школьников научат управлению дронами

    Потомок знатного рода обратился к Путину и сообщил об одном намерении

    Патриарх высказался о Путине

    Уровень воды в реке российского города достиг нескольких метров

    На Украине детство Зеленского описали фразой «часто били»

    В Вологодской области обрушился мост во время крестного хода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости