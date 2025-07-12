Поступающих в вузы предупредили о новой схеме мошенничества

Mash: Мошенники под видом приемной комиссии выманивают код от «Госуслуг»

Пора поступления в вузы активизировала мошенников. Новую обманную схему раскрывает Telegram-канал Mash.

Телефонные номера аферисты выясняют благодаря утечкам данных — в сети оказываются также СНИЛС и ИНН. Затем махинаторы звонят абитуриентам и представляются сотрудниками приемной комиссии. В телефонном разговоре они заявляют о некой ошибке в заявлении, справке либо потере аттестата. Для срочной корректировки данных мошенники просят записаться на прием и высылают код через СМС. В действительности же цифровая комбинация открывает им доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах».

Позднее на почту абитуриента приходит письмо о блокировке аккаунта на портале. Подставная служба поддержки переводит звонок на оперативников. Представитель силового ведомства требует созвониться по видеосвязи и сообщает о необходимости опередить мошенников, взломавших аккаунт. Для этого он предлагает пострадавшему оформить кредит на максимальную сумму, что якобы обнулит рейтинг, а средства перевести на «безопасный» счет.

Ранее сообщалось, что аферисты стали вынуждать своих жертв оставлять денежные накопления в почтовых ящиках под предлогом якобы защиты сбережений. Когда деньги оказываются в обозначенном месте, через некоторое время они изымаются оттуда курьером-сообщником.