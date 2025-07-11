Россиян предупредили о новой схеме мошенников

ВТБ: Аферисты вынуждают россиян оставлять деньги в почтовых ящиках

О новой схеме мошенников россиян предупредили в ВТБ. Там рассказали, что теперь аферисты вынуждают своих жертв оставлять денежные накопления в почтовых ящиках под предлогом якобы защиты сбережений, передает РИА Новости.

В данном случае, как и прежде, мошенники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают человека, что его средства хотят украсть и утверждают, что необходимо срочно спасти деньги. Далее все средства рекомендуется положить в личный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры — эти данные высылают злоумышленники.

Когда деньги оказываются в обозначенном месте, через некоторое время они изымаются оттуда курьером-сообщником.

«Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

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