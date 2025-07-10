В МВД раскрыли единственную причину для личного звонка полицейского россиянину

Волк: Полицейский может позвонить только для приглашения в отделение

Полицейский может лично позвонить гражданину России только в единственном случае — для приглашения его в отделение. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она заявила, что все остальное — угрозы, запугивания — это явные признаки мошенников. Волк отметила, что мошенникам необходим стресс человека. «Прекратите общение. Кладите трубку. И без разговоров». — посоветовала официальный представитель МВД России.

Ранее полицейские составили портрет курьера из мошеннических схем.

По данным правоохранителей, в большинстве случаев курьерами мошенников становятся молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, без высшего образования. Чаще всего это мужчины, но изредка силовики ловят и женщин. Кроме того, часто курьером оказываются ранее судимые граждане в возрасте от 40 лет. Большинство задержанных — иногородние. Они легко по указанию куратора перемещаются между регионами.