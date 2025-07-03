МВД составило портрет курьера из мошеннических схем

МВД: Мошенники нанимают молодых людей в качестве курьеров

Полицейские составили портрет курьера из мошеннических схем. Подробности о них «Ленте.ру» рассказали в УБК МВД России.

По данным ведомства, в большинстве случаев курьером мошенников работают молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, без высшего образования. Чаще всего это мужчины, хотя изредка полицейские задерживают и женщин. Кроме того, часто курьером оказываются ранее судимые граждане в возрасте от 40 лет. Большинство задержанных — иногородние. Они легко по указанию куратора перемещаются между регионами.

Типичные группы риска — студенты, ищущие заработок, безработные или низкоквалифицированные работники и люди, испытывающие нехватку денег. У многих задержанных есть кредиты, долги. Именно желание получить большую сумму денег быстро толкает их на преступления.

Ранее в Москве задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у женщины 32 миллиона рублей.