МВД: В Москве задержали курьера телефонных мошенников

В Москве задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у женщины 32 миллиона рублей. Об этом сообщило МВД России в Telegram-канале.

Аферисты связались с 67-летней москвичкой через мессенджер и представились сотрудниками силового ведомства. Они заявили, что на банковских счетах женщины якобы замечена подозрительная активность и убедили перевести все деньги в «безопасное» место.

Сначала пенсионерка перевела мошенникам 3 миллиона рублей онлайн, а затем отдала 23 миллиона наличными через курьера. Более того, ее убедили занять еще 3 миллиона и заложить автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.

«После обращения потерпевшей в полицию оперативники задержали курьера. Выяснилось, что он перечислил большую часть денег организаторам аферы, оставив себе часть суммы как вознаграждение», — заявили в МВД.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, пособнику аферистов предъявили обвинение. Расследование продолжается.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников. В нем будут размещаться сведения о вступивших в силу приговорах по таким делам.