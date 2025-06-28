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13:15, 28 июня 2025Силовые структуры

В Москве задержали курьера телефонных мошенников

МВД: В Москве задержали курьера телефонных мошенников
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

В Москве задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у женщины 32 миллиона рублей. Об этом сообщило МВД России в Telegram-канале.

Аферисты связались с 67-летней москвичкой через мессенджер и представились сотрудниками силового ведомства. Они заявили, что на банковских счетах женщины якобы замечена подозрительная активность и убедили перевести все деньги в «безопасное» место.

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Сначала пенсионерка перевела мошенникам 3 миллиона рублей онлайн, а затем отдала 23 миллиона наличными через курьера. Более того, ее убедили занять еще 3 миллиона и заложить автомобиль. Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.

«После обращения потерпевшей в полицию оперативники задержали курьера. Выяснилось, что он перечислил большую часть денег организаторам аферы, оставив себе часть суммы как вознаграждение», — заявили в МВД.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, пособнику аферистов предъявили обвинение. Расследование продолжается.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников. В нем будут размещаться сведения о вступивших в силу приговорах по таким делам.

Вот это да!
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