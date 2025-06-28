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01:29, 28 июня 2025Россия

В России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Депутаты Госдумы предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За» правду предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников. С соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Инициатива предполагает разработку публичного реестра с удобным интерфесом, который будет в амтоматическом режиме взаимодействовать с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями.

В нем будут размещаться сведения о вступивших в силу приговорах по делам о мошенничестве, данные об иностранных гражданах, объявленных в международный розыск, информация от Росфинмониторинга и других органов, подтверждающая противозаконные действия.

Миронов подчеркнул, что россияне должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и психологического воздействия выманивает у них деньги. Он добавил, что за 2024 год в России зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений.

Ранее в МВД раскрыли очередную актуальную схему мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники звонят на домашние номера телефонов россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома», и заявляют о необходимости продлить договор связи.

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