В России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Депутаты Госдумы предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За» правду предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников. С соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Инициатива предполагает разработку публичного реестра с удобным интерфесом, который будет в амтоматическом режиме взаимодействовать с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями.

В нем будут размещаться сведения о вступивших в силу приговорах по делам о мошенничестве, данные об иностранных гражданах, объявленных в международный розыск, информация от Росфинмониторинга и других органов, подтверждающая противозаконные действия.

Миронов подчеркнул, что россияне должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и психологического воздействия выманивает у них деньги. Он добавил, что за 2024 год в России зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений.

Ранее в МВД раскрыли очередную актуальную схему мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники звонят на домашние номера телефонов россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома», и заявляют о необходимости продлить договор связи.

