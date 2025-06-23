Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники звонят на домашние телефоны, представляясь «Ростелекомом»

Злоумышленники звонят на домашние номера телефонов россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома». О новой уловке мошенников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Аферисты говорят собеседнику, что ему нужно продлить договор связи, и просят назвать код из СМС, который приходит на его телефон. Завладев этими данными, мошенник получает доступ к аккаунтам своей жертвы.

После этого разговора человеку поступает еще один звонок, причем звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Он сообщает, что с аккаунта жертвы проводятся неназванные незаконные операции. Затем злоумышленники требуют, чтобы их собеседник передал деньги курьеру, который также оказывается мошенником.

Ранее россиянам назвали день недели, в который мошенники проявляют себя наиболее активно. По данным «Сбера», во вторник злоумышленники звонят чаще, чем в другие дни.