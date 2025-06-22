Россиянам назвали самый «мошеннический» день недели

Сбер: Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни

Вторник оказался самым «мошенническим» днем недели — на него приходится более 20 процентов всех вызовов от аферистов. К такому выводу пришли специалисты Сбербанка в своем исследовании в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Кроме того, мошенники предпочитали звонить жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа.

Аналитики использовали обезличенные данные сервиса «Определитель номера» в приложении Сбербанк Онлайн — он до первого гудка определяет и блокирует звонки злоумышленников по телефону и в мессенджерах. В 2024 году удалось обработать более миллиарда вызовов и выявить 3,8 миллиона подозрительных звонков. С января по май 2025-го сервис уже обработал на 30 процентов больше звонков, чем за тот же срок годом ранее.

Чаще всего жертвами мошенников становятся родители маленьких детей, водители в пути и сотрудники кол-центров — они находятся в режиме многозадачности, а мошенники пользуются таким «разделенным» вниманием, рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Среди преимуществ сервиса «Определитель номера» он назвал возможность с первого гудка автоматически проанализировать каждый входящий звонок по множеству параметров за счет AI-модели, разработанной экспертами кибербезопасности банка. «Это позволяет считать его одним из самых эффективных средств защиты от телефонного мошенничества. Сервис бесшовно интегрирован в антифрод-систему Сбера. Если пользователь, несмотря на предупреждение, все-таки доверился мошеннику, банк в дальнейшем приостановит подозрительные транзакции», — заключил Кузнецов.