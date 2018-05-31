Чубайс нацелился на пенсии россиян

«Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Анатолия Чубайса.

«"Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы должны быть в том числе инвестиционным потенциалом для развития страны», — заявил он.

Чубайс считает, что сейчас, когда первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорит о новом подходе к накопительным счетам, стоит «снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить».

Глава «Роснано» не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль. В частности, он предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды.

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