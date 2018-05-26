В России нашлись лишние деньги на пенсии

Правительство направит в Госдуму законопроект об увеличении расходов Пенсионного фонда России (ПФР) на 92,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Расходы на выплату пенсий таким образом составят 8,5 триллиона рублей. Как уточнили в правительстве, по итогам исполнения бюджета ПФР в 2017 году у фонда остались средства. Объем трансфертов из федерального бюджета таким образом уменьшится.

В начале мая Минфин объяснял, что сокращение трансфертов в ПФР на 51 миллиард рублей связано именно с образовавшимися на счетах фонда остатками.

В апреле Министерство труда подготовило к бюджету ПФР поправки, согласно которым дефицит фонда в 2018 году удваивается: предлагается увеличить этот показатель со 106,6 миллиарда до 256,8 миллиарда рублей. Доходы фонда, как предполагалось, сократятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы вырастут на 83,5 миллиарда.

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