Дефицит Пенсионного фонда удвоится

В нынешнем году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) будет пересмотрен со 106,6 миллиарда рублей, заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 миллиарда рублей. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РБК со ссылкой на подготовленные Минтрудом поправки к бюджету фонда.

Доходы ПФР сократятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы вырастут на 83,5 миллиарда, отмечает агентство.

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Рост дефицита связан с уменьшением трансферта из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, пояснили в фонде. Согласно поправкам в бюджет ПФР, расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты увеличатся на 171,4 миллиарда. Объем трансферта из федерального бюджета при этом сократится на 68,3 миллиарда.

«В настоящий момент в бюджет готовятся изменения, например в связи с перераспределением средств на софинансирование социальных программ субъектов РФ, выплатами ветеранам ко Дню Победы и по некоторым другим направлениям», — сказали в ПФР.

Покрытие дефицита по распределительной части бюджета фонда, при которой пенсии пожилым финансируются страховыми взносами работающих граждан, достигнет суммы в 150,3 миллиарда рублей. Оно будет обеспечено переходящими средствами бюджета фонда.

По накопительной части бюджета (заморожены с 2014 года) дефицит в размере 106,6 миллиарда рублей планируется закрыть «средствами, отозванными из управляющих компаний, поскольку дефицит связан с переводом пенсионных накоплений между страховщиками», указали в фонде.

В 2017 году, по предварительной оценке ПФР, жители России при смене управляющих пенсиями потеряли 55 миллиардов, в том числе 33,9 миллиарда —из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды.

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