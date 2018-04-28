Анонсирована новая пенсионная реформа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что Россию ждет пенсионная реформа. Об этом глава правительства сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

Медведев отметил, что власти отходят от экспертных дискуссий и переходят к законодательному уровню нововведений. «Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — признал премьер-министр.

По словам Медведева, речь идет о повышении пенсионного возраста. Премьер отметил, что выросла продолжительность жизни, поэтому о повышении возраста выхода на пенсию уже можно говорить. «Жизнь, слава богу, изменилась. И это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться», — сказал премьер.

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Конкретных возрастных планок для выхода на пенсию Медведев не назвал, однако признал, что властям «придется аккуратно принять решение». «Про возраст я могу сказать следующее. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать. Но принимать исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать очень отрицательных настроений среди людей», — подчеркнул глава правительства.

В середине апреля правительство официально признало вопрос пенсионного возраста назревшим, однако никаких конкретных показателей или планок кабмин не раскрывал.

Аналитики Внешэкономбанка прогнозировали, что пенсионный возраст начнут повышать уже с 2020 года. Эксперты РАНХиГС ранее публиковали доклад о неизбежности повышения пенсионного возраста, за нововведения выступает также и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

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