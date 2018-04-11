Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о повышении выплат работающим пенсионерам, рассказал о своей бабушке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии, — сказал премьер-министр. — Вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя».

Материалы по теме И снова опустили Почему россиянам стоит забыть о пенсиях

Премьер добавил, что в России действует система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.

Ранее 11 апреля премьер-министр заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел. «При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели», — сказал Медведев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!