Кудрин назвал неизбежным повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, считает бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По расчетам Международной организации труда, которые привел Кудрин, размер пенсии должен составлять минимум 40 процентов от величины прежнего заработка пенсионера. С учетом добровольных и накопительных программ — до 70 процентов, отметил он. Такой уровень выплат обеспечивается в Великобритании, Германии и Италии. В России пенсия составляет чуть более трети заработной платы, указал Кудрин.

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«Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись», — сказал глава совета ЦСР.

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Он добавил, что приоритетами в России остаются образование, здравоохранение и транспортная инфраструктура: «Это три кита бюджетной и государственной политики — как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр (повышение пенсионного возраста — прим. «Ленты.ру») дает один процент ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет».

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин пообещал постепенное повышение возраста выхода на пенсию.

В ноябре Кудрин заявил, что у правительства нет денег на выплату пенсий.

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