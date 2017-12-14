Путин пообещал не спешить с повышением пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России возможно, однако это решение не будет принято внезапно. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Никакого окончательного решения пока не принято», — подчеркнул президент.

Путин уточнил, что возрастная планка выхода на пенсию, применяемая в настоящее время в России, была обозначена еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была гораздо ниже современных показателей. В некоторых других странах мира эта планка уже повышалась.

Однако, по его словам, подобные решения не должны быть шоковыми, и в любом случае они будут предварительно обсуждаться.

«Такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства, это должно происходить открыто, с привлечением общественности», — подчеркнул Путин и добавил, что все изменения не коснутся тех, кто уже вышел на пенсию.

Ранее в декабре сообщалось, что правительство до конца 2018 года рассмотрит Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы России. Законопроект предусматривает стимулирование дополнительного платежа в пенсионную систему из зарплат россиян с учетом уровня дохода и возраста.

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