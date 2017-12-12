Названы страны с наибольшим числом работающих стариков

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала список стран с наибольшим числом граждан старше 65 лет, которые продолжают работать. Об этом говорится в докладе организации.

Список возглавила Ирландия, где более половины (56,3 процента) граждан в возрасте от 65 до 69 лет продолжают трудиться. Второй стала Индонезия (50,6 процента), третьей — Южная Корея с 45 процентами. Также в десятку вошли Япония (42,8 процента), Чили (39,9 процента), Израиль (39,3 процента), Мексика (38,6 процента), Китай (36 процентов) и Индия (35,8 процента).

В пятерку стран с самым низким числом трудящихся среди пожилых граждан, согласно докладу, входят Люксембург, где после 65 лет вообще никто не работает, Бельгия (4,7 процента), Венгрия (5,3 процента), Словения (5,2), Словакия (5,6).

Информация о россиянах, продолжающих работать после 65 лет, в докладе не приводится.

Доминирование в списке стран, где граждане старше 65 лет продолжают трудовую деятельность, связано с различиями в культуре и законодательстве европейских и азиатских стран. Так, в некоторых европейских государствах работники могут быть оштрафованы, если продолжат работать после наступления пенсионного возраста. Попытки властей повысить возраст выхода на пенсию были встречены протестами. При этом во многих азиатских странах граждане выступили в поддержку идеи увеличения пенсионного возраста. В частности, в Японии в 2025 году возраст выхода на пенсию будет повышен до 65 лет.

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