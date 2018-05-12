Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии

Решение снизить трансферты в пенсионный фонд связано с высокими темпами поступления взносов в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

В ведомстве рассказали, что на счетах Пенсионного фонда были сформированы остатки средств. Они направляются на выплату пенсий в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда.

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Ранее сообщалось, что Минфин предложил сократить пенсионное обеспечение в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей. В ведомстве отметили, что возможно также снижение расходов на 5,9 миллиардов рублей в сфере соцобеспечения. На меры господдержки инвалидам в нынешнем году могут выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в 2017 году.

Министерство при этом предложило увеличить объем финансирования пенсий военнослужащим и членам их семей в 2018 году на 13,95 миллиарда рублей.

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