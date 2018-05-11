Россияне оценили идею повышения пенсионного возраста

Только шесть процентов россиян считают необходимым повышение пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами HeadHunter, сообщает РИА Новости.

Большая часть опрошенных граждан — 53 процента — считают существующую планку в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин оптимальным возрастом для выхода на пенсию. Около 35 процентов выступают за ее снижение, шесть процентов затруднились с ответом.

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Выступающие за повышение пенсионного возраста считают оптимальной планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Сторонники снижения в среднем сочли лучшей планку в 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Около 51 процента респондентов, выступающих за снижение пенсионного возраста, это работники в возрасте от 18 до 25 лет. Среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались 17 процентов, в этой возрастной группе 71 процент считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».

В середине апреля правительство официально признало вопрос пенсионного возраста назревшим. Тогда же аналитики Внешэкономбанка прогнозировали, что пенсионный возраст начнут повышать уже с 2020 года.

Эксперты РАНХиГС ранее публиковали доклад о неизбежности повышения пенсионного возраста, за нововведения выступает также и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

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