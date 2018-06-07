Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал, что к вопросу повышения пенсионного возраста власти будут относиться осторожно и аккуратно. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин дал понять, что решение может быть заложено в комплексе мер правительства по повышению благосостояния граждан.

«Вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. одна из ключевых задач, которую я ставил перед правительством — это повышение доходов пенсионеров. Причем значительное повышение их доходов», — заявил президент России, отметив, что российскому правительству придется в ближайшее время этот вопрос обеспечить.

Путин пояснил, что повышение благосостояния пенсионеров напрямую связано с еще более амбициозной задачей для правительства — снижения числа граждан, живущих за чертой бедности, в два раза. Меры по решению поставленных задач, по словам Путина, будут представлены в самое ближайшее время.

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