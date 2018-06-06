Россиян начали готовить к загадочным «непопулярным решениям»

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» анонсировал подготовку пакета «непопулярных решений». Об этом сообщает «Интерфакс».

Какие именно непопулярные меры готовит Минэкономразвития, чиновник не раскрыл. «Был настораживающий один момент, когда сказали, что министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений. Это было озвучено. Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях», — рассказала после встречи с Орешкиным депутат Татьяна Цыбизова.

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Сроки реализации «непопулярных решений» Орешкин, по словам парламентария, также не назвал.

На самой встрече обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, помощи малому и среднему бизнесу, выведение самозанятых из тени, а также раздача грантов начинающим предпринимателям.

Наиболее непопулярной реформой, которая в настоящий момент обсуждается правительством, является повышение пенсионного возраста. Согласно опросам, большинство россиян в принципе боятся не дожить до пенсии, поэтому воспринимают эту инициативу негативно.

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