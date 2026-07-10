Устроивший скандал из-за неучастия в СВО депутат выступил с заявлением

Попавший в скандал депутат Журавлев заявил, что члены его партии находятся на СВО

Устроивший скандал из-за вопроса о неучастии в специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Алексей Журавлев после заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) выступил с заявлением о находящихся в зоне боевых действий членах его партии «Родина». Речь парламентария опубликовало издание Daily Storm в Telegram-канале.

Изначально депутат попал в скандал после того, как дал неудачное интервью адвокату Ивану Миронову. Когда интервьюер задал ему вопрос о непосредственном участии Журавлева в спецоперации, парламентарий вышел из себя, начал кричать и ругать Миронова матом.

«Мы [члены партии "Родина"] — пехота. Обычная пехота, которая сражается, в том числе на передовой, за интересы России. Мы всегда первые в горячих точках: на Донбассе, в Приднестровье», — заявил Журавлев.

Ранее в сети появились кадры с депутатом Журавлевым на фронте. На них парламентарий перемещается с бойцами по позициям, копает укрепления, а также вручную заправляет патроны в ленту пулемета. Более того, на одном из отрывков видео Журавлев обещает «украм десерт к утреннему кофе», после чего стреляет из гранатомета.