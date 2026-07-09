Опубликованы кадры с устроившим скандал из-за вопроса о неучастии в СВО депутата на фронте

Военный корреспондент Кукушкин опубликовал кадры с депутатом Журавлевым на СВО

В сети появились кадры устроившего скандал после вопроса о неучастии в специальной военной операции (СВО) депутата Госдумы Алексея Журавлева на фронте. Их опубликовал военный корреспондент Павел Кукушкин в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как Журавлев перемещается с бойцами по позициям, копает укрепления, а также вручную заправляет пули в ленту пулемета. Во время диалога с военнослужащими парламентарий получает от бойцов позывной Депутат.

Кроме того, на одном из отрывков видео Журавлев обещает «украм десерт к утреннему кофе», после чего стреляет из гранатомета. Рядом с депутатом в этот момент бойцы также ведут огонь по противнику.

На другом отрезке видео парламентарий стоит в лесополосе, раздаются звуки выстрелов. Журавлев делает замечание украинским военным.

Это, кстати говоря, разрывные [снаряды]. Это запрещено конвенцией международной, но украм все равно Алексей Журавлев депутат Госдумы

Депутат Журавлев попал в скандал после того, как дал неудачное интервью адвокату Ивану Миронову. Депутат объяснил свое пребывание в Москве предстоящими выборами, указывая, что в зоне конфликта на юго-востоке Украины он находился с 2014 года. Когда же речь зашла о непосредственном участии парламентария в спецоперации, он вышел из себя, начал кричать и ругать интервьюера матом.

Общественница Яна Поплавская, комментируя конфликт, заявила, что Журавлеву следовало бы сдать мандат и заключить контракт с Минобороны. Она указала, что на СВО парламентарию не дали бы себя вести подобным образом.