Депутат Госдумы матом и криком ответил на вопрос об участии в СВО. После этого ему предложили сдать мандат и уйти на фронт

Депутат ГД Журавлев устроил скандал после вопроса юриста о его неучастии в спецоперации

Депутат Госдумы (ГД) Алексей Журавлев оказался в центре скандала после того, как дал неудачное интервью адвокату Ивану Миронову. В какой-то момент беседа зашла об участии парламентария в специальной военной операции (СВО), после чего тот вышел из себя и начал кричать и ругаться матом на интервьюера. Все это попало на видео, ролик разлетелся по соцсетям.

Так, Миронов задался вопросом о том, почему депутаты и их дети не воюют на СВО. В ответ на это Журавлев сразу же перешел на крик и заявил, что депутатам «запрещено там участвовать», а после воскликнул «пошел на хер!», получил приглашение туда же и прервал интервью.

Парламентарий пытался оправдаться за нахождение в Москве

В том числе Миронов спросил Журавлева, как тот мог бы прокомментировать свое пребывание в Москве, в то время как он сам призывает сплотиться и не жалеть жизни в зоне боевых действий. Депутат же объяснил свое нахождение в столице предстоящими выборами, указывая, что в зоне конфликта на юго-востоке Украины он пребывает с 2014 года. После уточнения, является ли Журавлев участником спецоперации, депутат Госдумы вышел из себя окончательно. Он начал задаваться вопросом о том, нужна ли Миронову его корочка (имеется в виду удостоверение участника СВО), которой у него не имеется, предлагая также засунуть ее своему собеседнику «в задницу».

По мнению Журавлева, подобный упрек от не воевавшего человека выглядит «глупым и оскорбительным». Позже он также заявил о том, что с Мироновым они знакомы давно и разделяют взгляды на многие вещи, в том числе на миграционную политику и экономику. Также парламентарий добавил, что относится положительно к любым дискуссиям, «даже к такой эмоциональной».

Журавлев довел бойца СВО до ругани

После скандала ветеран спецоперации Евгений Рассказов с позывным Топаз вспомнил о своем диалоге с Журавлевым, который состоялся в Изюме Харьковской области еще в начале боевых действий. По его словам, в один из дней он вернулся в пункт временной дислокации после боевой задачи, и к нему с необычными расспросами подсел незнакомый человек в камуфляже, позже представившийся Журавлевым.

— С задачи вернулись?

— Ага.

— Разведчик?

— А что?

— А вот как ты думаешь, тактические ядерные удары помогут заставить посыпаться вражеский фронт?

— Слышь, мужик, ты чо пьяный?

— Я депутат, моя фамилия Журавлев.

— Давай тогда свои эти, ядерные удары, раз депутат.

— Эх, если бы я мог... Евгений Рассказов боец СВО

После этого Рассказов прервал диалог, выругавшись в адрес своего собеседника, и попросил не мешать ему пить чай.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутату предложили подписать контракт

По мнению общественницы Яны Поплавской, вследствие скандала Журавлеву следовало бы сдать мандат и заключить контракт с Минобороны. «Да вы сами себе запретили на СВО уходить. Сдаешь мандат и подписываешь контракт! Не надо ля-ля, депутат!» — прокомментировала она ролик. Также Поплавская указала, что на СВО парламентарию не дали бы себя вести подобным образом.

«Если там он будет так же хамить и орать "в задницу засунь себе удостоверение участника СВО", Журавлеву рыло так начистят, что вся спесь слетит и аккуратно выстриженная бородка будет жалко выглядеть», — высказалась она, добавив, что депутат открыто врал, не имея оснований достойно и аргументированно объясниться.

При этом журналисты вспоминают, что Журавлев действительно еще до СВО ездил на Донбасс с гуманитарными грузами, а в 2018 году даже попал под обстрел, что подтверждал военкор Семен Пегов, уточняя, что прикрывали депутата бойцы «Пятнашки» — одного из первых формирований Донецкой народной республики.

