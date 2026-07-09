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10:49, 9 июля 2026Россия

Ветеран вспомнил странный разговор с устроившим скандал из-за вопроса о СВО депутатом

Ветеран Рассказов заявил, что на СВО у него был странный разговор с депутатом Журавлевым
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

У ветерана специальной военной операции (СВО) Евгения Рассказова с позывным Топаз состоялся странный разговор с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым, устроившим скандал после вопроса интервьюера о его участии в военных действиях. Об этом в Telegram заявил сам Рассказов.

Скандал с Алексеем Журавлевым произошел после того, как собеседник депутата, юрист Иван Миронов, спросил, как парламентарий мог бы прокомментировать свое пребывание в Москве, в то время как он сам призывает сплотиться и не жалеть жизни в зоне боевых действий. В ответ на это депутат рассказал, что бывает в зоне конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года, добавил, что депутатам якобы запрещено участвовать в СВО, и начал материться в адрес ведущего. После этого он покинул комнату, где проходила съемка.

Как вспомнил Рассказов, в начале СВО он находился в Изюме Харьковской области. В один из дней он вернулся в пункт временной дислокации после боевой задачи, и к нему с необычными расспросами подсел человек, который позже представился депутатом Журавлевым. «Я только скинул снарягу, уставший, грязный сижу пью чай за столом на улице. (...) За стол подсаживается какой-то мужик в камуфляже, сперва молчит некоторое время, потом начинает диалог, я неохотно отвечаю», — рассказал ветеран.

— С задачи вернулись?
— Ага.
— Разведчик?
— А что?
— А вот как ты думаешь, тактические ядерные удары помогут заставить посыпаться вражеский фронт?
— Слышь, мужик, ты чо пьяный?
— Я депутат, моя фамилия Журавлев.
— Давай тогда свои эти, ядерные удары, раз депутат.
— Эх, если б я мог...

Евгений Рассказов

В ответ на это Рассказов выругался в адрес Журавлева и попросил не мешать пить чай.

Ранее общественница Яна Поплавская предложила Журавлеву сдать мандат и подписать контракт для участия в СВО. Она заявила, что на фронте депутату не позволили бы вести себя так, как на интервью

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