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Из жизни
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11:49, 10 июля 2026Из жизни

Мужчина бросил иностранца с оторванной рукой на обочине и положил его конечность в коробку

В Италии фермер бросил работника с оторванной рукой и раздробленными костями на обочине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Matrix Reloaded / Shutterstock / Fotodom

В Италии фермер Антонелло Ловато отказался помогать работнику из Индии, получившему производственную травму. Об этом сообщает the Straits Times.

31-летний Сатнам Сингх работал у Ловато нелегально. В июне 2024 года он попал под сельскохозяйственную машину: ему оторвало руку и раздробило кости ног. Вместо того чтобы отвезти его в больницу, Ловатто бросил Сингха с женой на обочине дороги. Оторванную конечность он положил в коробку.

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Произошедшее получило широкое освещение в итальянских СМИ и вызвала общественную дискуссию об условиях труда иностранцев, которые нелегально работают на фермах. По словам судмедэкспертов, если бы Сингху вовремя помогли, он бы остался жив.

Ранее сообщалось, что в городе Юма, США, 57-летнего рабочего зажало в промышленном миксере. Мужчина провел внутри около пяти часов, страдая от боли и моля о помощи.

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