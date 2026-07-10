Мужчина бросил иностранца с оторванной рукой на обочине и положил его конечность в коробку

В Италии фермер бросил работника с оторванной рукой и раздробленными костями на обочине

В Италии фермер Антонелло Ловато отказался помогать работнику из Индии, получившему производственную травму. Об этом сообщает the Straits Times.

31-летний Сатнам Сингх работал у Ловато нелегально. В июне 2024 года он попал под сельскохозяйственную машину: ему оторвало руку и раздробило кости ног. Вместо того чтобы отвезти его в больницу, Ловатто бросил Сингха с женой на обочине дороги. Оторванную конечность он положил в коробку.

Произошедшее получило широкое освещение в итальянских СМИ и вызвала общественную дискуссию об условиях труда иностранцев, которые нелегально работают на фермах. По словам судмедэкспертов, если бы Сингху вовремя помогли, он бы остался жив.

Ранее сообщалось, что в городе Юма, США, 57-летнего рабочего зажало в промышленном миксере. Мужчина провел внутри около пяти часов, страдая от боли и моля о помощи.