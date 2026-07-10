Депутат Колесник: Запад уже не скрывает, что готовится напасть на Россию

Запад уже не скрывает, что готовится напасть на Россию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent призвал Европу поддерживать Украину для того, чтобы «страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России».

Слова человека такого уровня всегда надо воспринимать всерьез, считает депутат.

Это выступление нидерландского деятеля подтверждает, что Запад уже не скрывает, что под свои визги о том, что "Россия хочет на нас напасть", готовится напасть на Россию и всячески этим шумом информационным пытается это замаскировать Андрей Колесник депутат Госдумы

«Замаскировать это невозможно, все равно они пробалтываются. Реагировать будем соответственно. Нидерланды не должны забывать про название своей страны — "ниже уровня земли", там как раз дамба, и много Нидерландам не понадобится. Так что воздержался бы он от таких заявлений рискованных для собственной страны. Вдруг мы поверим в его реальные агрессивные действия, всякое может случиться», — высказался парламентарий.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва больше не будет верить в то, что западные страны хотят вести переговоры по Украине, так как они лишь имитируют стремление к мирному урегулированию конфликта.

