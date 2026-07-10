В России назвали быстрый способ изменить обстановку в атакованном ВСУ Крыму

Эшелонированную оборону назвали способом изменить обстановку в атакованном ВСУ Крыму

Эшелонированная оборона позволила бы быстро изменить ситуацию в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Крыму. Способ быстро усилить безопасность полуострова назвали авторы Telegram-канала «Два майора».

По их мнению, для этого потребуется кратно увеличить число действующего личного состава всех силовых ведомств и формирований. «В морских пространствах кроме надежды на флот и погранцов владельцам танкеров неплохо бы вспомнить, что есть и портовые службы, а также законодательно разрешенные возможности привлечения вооруженной охраны. Это если они танкеры хотят сохранить, разумеется», — говорится в посте.

При этом подчеркивается, что Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнь, насколько это возможно.

Крым регулярно оказывается целью беспилотников ВСУ. Так, 9 июля жертвой атаки стал житель Джанкоя. Кроме того, ударам подвергаются энергообъекты полуострова.