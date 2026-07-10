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Силовые структуры
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11:54, 10 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт размер ежемесячной платы наемнику «грузинского легиона» ВСУ

В ДНР к 14 годам колонии приговорили грузинского наемника ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Донецкой Народной Республике (ДНР) вынесли приговор иностранному наемнику, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов ДНР.

Как установил суд, с марта 2022 года по январь 2026 года гражданин Грузии Давид Кебурия приехал на Украину и вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) в составе которого воевал против силовых структур ДНР и военнослужащих российских военных. Ежемесячно за службу ему платили 1000 долларов.

Всего грузинский наемник заработал 3,73 миллиона рублей. Ему вынесли приговор в виде 14 лет колонии. Давид Кебурия объявлен в международный розыск.

Ранее другой заочно приговоренный в Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам колонии грузинский наемник Давид Кукчишвили был ликвидирован под Харьковом.

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