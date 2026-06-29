Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:51, 29 июня 2026Бывший СССР

Ликвидирован командир формирования «Грузинские партизаны» Кукчишвили

РИА Новости: Ликвидирован главарь формирования «Грузинские партизаны» Кукчишвили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Заочно приговоренный в Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам колонии грузинский наемник Давид Кукчишвили ликвидирован под Харьковом. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 49-летний командир формирования «Грузинские партизаны», перешедший в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен), был уничтожен на харьковском направлении.

Отмечается, что Кукчишвили сражался на стороне Украины с 2014 года.

Ранее Кукчишвили предъявили обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Его объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попыткам Киева столкнуть НАТО с Россией нашли объяснение

    Назван предпочтительный для России способ достижения целей СВО

    Украина начала переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет

    Москвичам предсказали появление «клубничной луны»

    Европу предупредили о «срыве Зеленского с поводка»

    Мошенница лишила двух инвалидов жилья и поплатилась

    В России прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    Китай выступил с призывом к России и Украине

    Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу

    Пляжи на российском курорте превратились в болото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok