Ликвидирован командир формирования «Грузинские партизаны» Кукчишвили

РИА Новости: Ликвидирован главарь формирования «Грузинские партизаны» Кукчишвили

Заочно приговоренный в Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам колонии грузинский наемник Давид Кукчишвили ликвидирован под Харьковом. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 49-летний командир формирования «Грузинские партизаны», перешедший в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен), был уничтожен на харьковском направлении.

Отмечается, что Кукчишвили сражался на стороне Украины с 2014 года.

Ранее Кукчишвили предъявили обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Его объявили в международный розыск.