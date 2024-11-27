В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят грузинского наемника Кукчишвили за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Грузии Давида Кукчишвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

48-летнему иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным следствия, в июне 2014 года Кукчишвили прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в формирование «Грузинские партизаны» и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец по настоящее время принимает участие в боях. В качестве наемника он меняет составы воинских формирований. По состоянию на октябрь 2024 года он получил более 16 миллионов рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили четверых грузинских наемников за участие в боях на стороне ВСУ.

