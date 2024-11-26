В России заочно осудили четверых грузинских наемников за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР заочно осудили наемников из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР заочно осудили четверых наемников из Грузии за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

По данным следствия, с апреля 2014 по май 2024 года 46-летний Ушанги Мамулашвили занимался вербовкой иностранных наемников, в основном из Грузии. После этого он их обучал, вооружал и обеспечивал их участие в боевых действиях. За это он получил оплату, эквивалентную 23 миллионам рублей. В апреле 2022 года он публично высказывал антироссийские позиции и распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.

Завербованные им 34-летний Гиорги Руситашвили, 30-летний Нодар Петриашвили и 54-летний Вано Надирадзе с февраля 2022 года по июль 2024 года в составе Грузинского национального легиона принимали участие в боевых действия в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемников. За это они получили вознаграждение: Руситашвили — более 6,9 миллиона рублей, Петриашвили — 3,1 миллиона рублей, Надирадзе — 7,1 миллиона рублей.

Суд заочно приговорил Руситашвили, Петриашвили и Надирадзе к 14 годам колонии строгого режима, Мамулашвили — к 23 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили грузинского наемника за участие в боях на стороне ВСУ.