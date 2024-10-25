В России заочно осудили грузинского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 7 лет наемнику из Грузии Киноиани за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к семи годам колонии общего режима.

По данным следствия, в период с марта по апрель 2022 года он добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан в России террористической организацией и запрещен). Он прошел военную подготовку, после чего принимал участие в боях на стороне Украины.

За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 155 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили французского наемника за участие в боях на стороне ВСУ.