Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 25 октября 2024Силовые структуры

В России заочно осудили грузинского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 7 лет наемнику из Грузии Киноиани за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к семи годам колонии общего режима.

По данным следствия, в период с марта по апрель 2022 года он добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан в России террористической организацией и запрещен). Он прошел военную подготовку, после чего принимал участие в боях на стороне Украины.

За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 155 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили французского наемника за участие в боях на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Раскрыто число пострадавших в результате резни в российском гипермаркете

      Назван срок продления МЦД в другие регионы

      Место нападения на покупателей российского гипермаркета попало на видео

      Суд изберет меру пресечения замминистру энергетики Мочальникову

      Названо время продления МЦД в регионы

      Мужчина с ножом напал на людей в российском гипермаркете

      На Украине заявили о присутствии военных из КНДР в Курской области

      РПК взяла на себя ответственность за терракт в Турции

      Андреева высказалась о браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше