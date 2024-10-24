В России заочно осудили французского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 14 лет наемнику из Франции Демону за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 37-летнего гражданина Франции Кевина Филиппа Патрика Демона, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Француза признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2022 года Демон прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и получил оружие, после чего принял участие в боях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.

За свои действия француз получил вознаграждение, эквивалентное 315 тысячам рублей.

Ранее тот же суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта за участие в боевых действиях в составе ВСУ.