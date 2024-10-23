Наемник из Швеции заочно осужден на 25 лет за участие в боевых действиях в составе ВСУ

В ДНР швед Скиллт заочно осужден на 25 лет за наемничество и убийство ополченца

Наемника из Швеции осудят в России за участие в боевых действиях в составе ВСУ

Начало событий в новости Наемника из Швеции осудят в России за участие в боевых действиях в составе ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта к 25 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Скиллт признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с мая 2014 года по ноябрь 2015 года Скиллт состоял на службе в украинском военизированном националистическом объединении «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в качестве наемника. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, а также расправился с ополченцем ДНР в июне 2014 года во время штурма зданий в Мариуполе. В марте 2022 года Скиллт вернулся в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе ВСУ. Там он находился до марта 2023 года, за что получил вознаграждение, эквивалентное 1,4 миллиона рублей.

9 октября прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по его делу. Все материалы дела были переданы в суд.