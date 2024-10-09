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15:53, 9 октября 2024Силовые структуры

Наемника из Швеции осудят в России за участие в боевых действиях в составе ВСУ

В России заочно осудят шведа Скиллта за наемничество и убийство ополченца ДНР

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего наемника из Швеции Келла Микаэля Скиллта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Иностранец заочно обвиняется по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с мая 2014 года по ноябрь 2015-го Слиллт состоял на службе в украинском военизированном националистическом объединении «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в качестве наемника. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, а также расправился с ополченцем ДНР в июне 2014 года в ходе штурма зданий в Мариуполе.

В марте 2022 года швед вернулся в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там он находился до марта 2023 года, за что получил вознаграждение, эквивалентное 1,4 миллиона рублей.

Ранее защита 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда заявила о намерении обжаловать приговор по делу о наемничестве на стороне Украины.

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      Олеся Мицкевич
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