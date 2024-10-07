Защита осужденного в России за наемничество пенсионера из США обжалует приговор

Защита 72-летнего наемника из США Хаббарда обжалует приговор

Защита 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката американца.

Мосгорсуд приговорил пенсионера к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок лишения свободы засчитали нахождение Хаббарда под стражей со 2 апреля 2022 года.

По версии следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. За месяц службы наемник получал тысячу долларов. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.