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13:44, 7 октября 2024Силовые структуры

Защита осужденного в России за наемничество пенсионера из США обжалует приговор

Защита 72-летнего наемника из США Хаббарда обжалует приговор

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Защита 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката американца.

Мосгорсуд приговорил пенсионера к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок лишения свободы засчитали нахождение Хаббарда под стражей со 2 апреля 2022 года.

По версии следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. За месяц службы наемник получал тысячу долларов. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

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      Екатерина Кашурникова
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