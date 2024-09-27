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15:12, 27 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыт размер жалованья американского наемника в ВСУ

Воевавший в ВСУ американский наемник Хаббард получал $1 тыс. в месяц
Начало событий в новости Воевавший на Украине 72-летний наемник из США предстал перед российским судом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72-летний американский пенсионер Стефан Хаббард получал жалованье в размере одной тысячи долларов в месяц. Об этом заявил прокурор, оглашая обвинительное заключение на слушаниях в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

По данным следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

27 сентября 2024 года в Мосгорсуде начался процесс над американским наемником. Он родом из Мичигана, пенсионер. В 2014 году американец приехал на Украину и остался, там у него была возлюбленная, которая в итоге его бросила.

На первом заседании прокурор заявил ходатайство о продлении подсудимому срока ареста на полгода, которое судья удовлетворила и оставила его в СИЗО до 25 марта.

По российскому Уголовному кодексу Хаббарду грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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