Воевавший на Украине 72-летний наемник из США предстал перед российским судом

В Москве начался суд над воевавшим в ВСУ наемником из США Хаббардом

Мосгорсуд начал рассматривать уголовное дело 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда, воевавшего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) против Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Американца судят за наемничество. Военная полиция доставила его в зал суда.

На процессе стали известны подробности о подсудимом: это Стефан Джеймс Хаббард, также имеются данные о нем под именем Стивен Джеймс Хамберд, родом из Мичигана, пенсионер. В 2014 году американец приехал на Украину и остался, там у него была женщина, которая в итоге его бросила.

На первом заседании прокурор заявил ходатайство о продлении подсудимому срока ареста на полгода, которое судья удовлетворила и оставила его в СИЗО до 25 марта.

Хаббарду грозит по российскому Уголовному кодексу от 7 до 15 лет лишения свободы.

26 сентября сообщалось, что в России с 2014 года к уголовной ответственности привлекли 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ.