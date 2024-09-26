Раскрыто число привлеченных к ответственности в России наемников ВСУ

В РФ суд привлек к ответственности 785 наемников, воюющих за ВСУ

В России с 2014 года к уголовной ответственности привлекли 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Во время оперативного совещаний с председателем СК России Александром Бастрыкиным в Донецке стало известно, что уголовное дело в отношении грузинского наемника Георгия Гоглидзе направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По версии следствия, в апреле 2023 года Гоглидзе прибыл на территорию Львовской области Украины, где прошел специальную военную подготовку, а затем был направлен в Славянск. Там за деньги они принимал участие в боевых действиях. Через какое-то время он был задержан российскими военнослужащими.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника из Австралии к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.