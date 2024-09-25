В Донецке наемника из Австралии заочно осудили на 14 лет колонии строгого режима

В ДНР суд вынес заочный приговор гражданину Австралии, воевавшему на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По информации следствия, с апреля 2022 года по октябрь 2023 года осужденный воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), за что получил оплату в размере более 1,3 миллиона рублей.

Гражданина Австралии признали виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно арестовали воевавшего на стороне ВСУ наемника из Австралии.