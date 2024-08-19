В ДНР заочно арестовали воевавшего на стороне ВСУ наемника из Австралии

В ДНР заочно арестован наемник из Австралии, воевавший на стороне ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно арестован 26-летний наемник из Австралии Абдельфетах Нурин, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Нурин заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.

По данным следствия, иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года. За это время он получил вознаграждение в размере, превышающем 1,3 миллиона рублей. Нурин объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР огласил заочный приговор в отношении гражданина Великобритании, который вступил в бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве наемника и участвовал в боях против Вооруженных сил России, ДНР и Луганской народной республики.