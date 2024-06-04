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15:33, 4 июня 2024Силовые структуры

В ДНР заочно осудили наемника из Британии за участие в боях против ВС России

Суд в ДНР дал 14 лет наемнику из Британии Эйресу за участие в боях против ВС РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) огласил заочный приговор в отношении гражданина Великобритании, который вступил в отдельный отряд специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве наемника и участвовал в боях против Вооруженных сил (ВС) России, ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По версии следствия, с 1 марта 2022 года по 15 марта 2024-го 50-летний Марк Джон Эйрес прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в «Азов» в качестве наемника и дал согласие на участие в боях против ВС РФ, ДНР и ЛНР. Позже он вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени «рыцарей Зимнего похода» и получил за это вознаграждение, эквивалентное более 1,8 миллиона рублей.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Ранее он был объявлен в международный розыск.

3 июня прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении другого наемника — 32-летнего француза Куэста Хьюго Джулиана, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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