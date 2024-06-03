Наемника из Франции осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В ДНР француз Куэста Хьюго Джулиан предстанет перед судом по делу о наемничестве

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

32-летний Куэста Хьюго Джулиан заочно обвинен по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. Ранее он был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в период с июля 2022 года по февраль 2024-го француз состоял на службе в должности механика-водителя разведывательного отделения 28-й отдельной механизированной бригады и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За свои действия Куэста Хьюго Джулиан получил денежное вознаграждение, эквивалентное 900 тысячам рублей.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл количество иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины.