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11:17, 25 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыто число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

СК: на стороне Украины воюют 3100 иностранных наемников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Следственный комитет (СК) России установил более 3,1 тысячи иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания в Мариуполе с участием главы СК Александра Бастрыкина.

Следователями установлено, что из США на стороне Украины участвует 816 человек, из Канады — 719, из Великобритании — 694, и из Грузии — 712 человек. Пятеро иностранных военнослужащих осуждены заочно. Это трое американцев Деве Калеб Виктор, Эллербрук Марк Уильям и Молдонадо Майкл Пол, англичанин Эйрес Марк Джон и француз Куэста Хьюго Джулиан.

Также СК заочно предъявил обвинения бывшим главе МИД Украины Павлу Климкину и спикеру Рады Владимиру Гройсману в преступлениях против мирных жителей Донбасса.

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      Анна Габай
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