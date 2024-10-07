Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 7 октября 2024Силовые структуры

В России осудили пенсионера из США за наемничество на стороне Украины

В Москве суд приговорил 72-летнего наемника из США Хаббарда к 6 годам 10 месяцам

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мосгорсуд приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда за наемничество на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок лишения свободы засчитали нахождение Хаббарда под стражей со 2 апреля 2022 года. Мужчина признал свою вину.

По версии следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. За месяц наемник получал тысячу долларов. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров раскрыл подходящий для России формат переговоров по Украине

      Стало известно о взрыве на судне в Санкт-Петербурге

      Двое детей заметили в продуктовом магазине редчайшее животное и спасли его

      Стало известно о нападениях банды неонацистов в российском городе

      Летевший на Бали самолет сменил курс из-за неработающих туалетов

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина оценила возможность дать интервью Собчак

      Лавров раскрыл реакцию России на разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Врач дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков

      Россиянин показал правильный отбор футбольного мяча и сломал ногу школьнику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше