В России осудили пенсионера из США за наемничество на стороне Украины

В Москве суд приговорил 72-летнего наемника из США Хаббарда к 6 годам 10 месяцам

Мосгорсуд приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда за наемничество на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок лишения свободы засчитали нахождение Хаббарда под стражей со 2 апреля 2022 года. Мужчина признал свою вину.

По версии следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. За месяц наемник получал тысячу долларов. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.