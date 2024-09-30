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11:55, 30 сентября 2024Силовые структуры

Пенсионер из США на процессе в России признал вину в наемничестве на стороне Украины

Американский наемник Хаббард, воевавший за Украину, признал вину в суде Москвы

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На процессе в Мосгорсуде пенсионер из США 72-летний Стефан Хаббард, воевавший на стороне Украины против Вооруженных сил России, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый заявил, что был наемником и согласен с предъявленным ему обвинением. Он получал жалованье в размере одной тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях в составе украинской армии.

По данным следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

27 сентября 2024 года в Мосгорсуде начался процесс над американским наемником. Он родом из Мичигана, пенсионер. В 2014 году американец приехал на Украину и остался, там у него была возлюбленная, которая в итоге его бросила.

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      Любовь Ширижик
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